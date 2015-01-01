В ОБСЕ назвали главные условия для разрешения ситуации на Донбассе

Курц и Климкин отметили, что Минские договоренности — это единая база, на основе которого можно решить ситуацию на Донбассе.

Климкин и Курц на брифинге после поездки по Донецкой области. twitter.com/MFA_Ukraine

Полноценное прекращение огня должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областях.

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Мариуполе, пишет УНИАН.

По его словам, основой для эффективной работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должно быть настоящее прекращение огня.

"Это также должно стать основой для того, о чем вы уже говорили: для проведения свободных и честных выборов", — заявил Курц.

Также он сказал, что приоритетом является улучшение и облегчение гуманитарного положения местного населения на Донбассе. В частности, Курц заявил, что надо делать все для облегчения страданий жителей Донбасса. Также, по его мнению, работу миссии ОБСЕ можно улучшить.

Курц также отметил, что Минские договоренности — это единая база, единый документ, на основе которого сейчас может происходить урегулирование ситуации на Донбассе, сообщает 112 Украина.

"Мы должны продолжать переговоры, и минские договоренности — единая база, единый документ, на основе которого мы можем это делать... Я полностью недоволен тем статусом-кво, который есть сейчас, но, за неимением другого базового документа, мы должны делать все, чтобы внедрять их", — отметил он.

Курц также подчеркнул, что, хотя сейчас состояние выполнения Минских договоренностей вызывает беспокойство, ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас, и она могла быть еще хуже.

Также Курц заявил, что поступали хорошие идеи относительно обеспечения круглосуточного наблюдения за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе.

По его словам, у наблюдателей мало возможностей работать ночью, поскольку ситуация с безопасностью очень сложная.

"Но есть хорошие идеи по обеспечению наблюдения с помощью технических средств, которые бы сделали возможным проведение наблюдений также круглосуточно", — сказал он.

В свою очередь глава МИДа заявил, что необходимо заставить Россию выполнить Минские договоренности и только потом проводить выборы на территории оккупированного Донбасса.

"Мы все понимаем, что мы должны заставить Россию все же выполнить минские договоренности. Это выглядит как будто просто: прекратите стрелять, предоставьте миссии ОБСЕ полный доступ к Донбассу, к неконтролируемой российско-украинской границе. В конце концов, отдайте заложников, допустите хотя бы Красный Крест, международные гуманитарные организации, дайте помочь на территории оккупированного Донбасса", — заявил Климкин.

По мнению Климкина, если это будет выполнено и будут достигнуты условия по безопасности, можно начать говорить о выборах.

Напомним, ранее представитель США при ОБСЕ Дэниэл Байер назвал агрессию России против Украины главной угрозой для безопасности всех стран в Европе.

видео: 112 Украина