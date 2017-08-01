В ОБСЕ рассказали об увеличение обстрелов на Донбассе и жертвах среди мирного населения на Луганщине

Хуг отметил, что стороны конфликта на Донбассе при обстрелах используют запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что за неделю число нарушений режима прекращения огня на Донбассе увеличилось.

Об этом заявил первый заместитель главы миссии наблюдателей в Украине Александр Хуг, пишет "Интерфакс-Украина".

"Режим прекращения огня не улучшился за последнюю неделю. За последнюю неделю СММ зафиксировала увеличение на 55% количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей. Наиболее затронута этой тенденцией территория между Первомайском и Попасной где произошло 20% из указанных нарушений режима прекращения огня", — сообщил он.

Хуг также отметил, что стороны конфликта на Донбассе при обстрелах используют запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"СММ зафиксировала более 550 случаев использования тяжелого вооружения и вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Сюда входят танки, минометы и артиллерия", — сказал он.

"Эскалация ситуации и те нарушения режима прекращения огня, которые имеют место между Попасной и Первомайском и в других четырех других горячих точках, имеют влияние на гражданское население", — добавил Хуг.

Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала за последний месяц на Луганщине 7 раненых и убитых среди мирного населения, пишет Украинская правда.

"За последний месяц в Луганском регионе зафиксировано 7 жертв среди мирного населения", — заявил Хуг.

Он отметил, что всего с 1 января этого года наблюдатели ОБСЕ задокументировали 341 жертву (раненые и погибшие) среди мирных жителей.

По его словам, это на 37% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что с начала 2017 года по состоянию на июль на Донбассе погибли 59 мирных жителей.

Также сообщалось, что боевики на Донбассе готовят ряд терактов против представителей ОБСЕ. В частности, боевики планируют теракты для того, чтобы потом обвинить в этом украинскую армию.