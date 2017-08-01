В ОБСЕ рассказали об увеличение обстрелов на Донбассе и жертвах среди мирного населения на Луганщине

Хуг отметил, что стороны конфликта на Донбассе при обстрелах используют запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом заявил первый заместитель главы миссии наблюдателей в Украине Александр Хуг, пишет "Интерфакс-Украина".
"Режим прекращения огня не улучшился за последнюю неделю. За последнюю неделю СММ зафиксировала увеличение на 55% количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей. Наиболее затронута этой тенденцией территория между Первомайском и Попасной где произошло 20% из указанных нарушений режима прекращения огня", — сообщил он.
Хуг также отметил, что стороны конфликта на Донбассе при обстрелах используют запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
"СММ зафиксировала более 550 случаев использования тяжелого вооружения и вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Сюда входят танки, минометы и артиллерия", — сказал он.
"Эскалация ситуации и те нарушения режима прекращения огня, которые имеют место между Попасной и Первомайском и в других четырех других горячих точках, имеют влияние на гражданское население", — добавил Хуг.
Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала за последний месяц на Луганщине 7 раненых и убитых среди мирного населения, пишет Украинская правда.
"За последний месяц в Луганском регионе зафиксировано 7 жертв среди мирного населения", — заявил Хуг.
Он отметил, что всего с 1 января этого года наблюдатели ОБСЕ задокументировали 341 жертву (раненые и погибшие) среди мирных жителей.
По его словам, это на 37% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, ранее Хуг заявлял, что с начала 2017 года по состоянию на июль на Донбассе погибли 59 мирных жителей.
Также сообщалось, что боевики на Донбассе готовят ряд терактов против представителей ОБСЕ. В частности, боевики планируют теракты для того, чтобы потом обвинить в этом украинскую армию.