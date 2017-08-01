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В ОБСЕ рассказали об увеличение обстрелов на Донбассе и жертвах среди мирного населения на Луганщине

Сегодня, 07:57

Хуг отметил, что стороны конфликта на Донбассе при обстрелах используют запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

ОБСЕ, Украина, Донбасс
facebook.com/oscesmm
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что за неделю число нарушений режима прекращения огня на Донбассе увеличилось.

Об этом заявил первый заместитель главы миссии наблюдателей в Украине Александр Хуг, пишет "Интерфакс-Украина".

"Режим прекращения огня не улучшился за последнюю неделю. За последнюю неделю СММ зафиксировала увеличение на 55% количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей. Наиболее затронута этой тенденцией территория между Первомайском и Попасной где произошло 20% из указанных нарушений режима прекращения огня", — сообщил он.

Хуг также отметил, что стороны конфликта на Донбассе при обстрелах используют запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"СММ зафиксировала более 550 случаев использования тяжелого вооружения и вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Сюда входят танки, минометы и артиллерия", — сказал он.

"Эскалация ситуации и те нарушения режима прекращения огня, которые имеют место между Попасной и Первомайском и в других четырех других горячих точках, имеют влияние на гражданское население", — добавил Хуг.

Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала за последний месяц на Луганщине 7 раненых и убитых среди мирного населения, пишет Украинская правда.

"За последний месяц в Луганском регионе зафиксировано 7 жертв среди мирного населения", — заявил Хуг.

Он отметил, что всего с 1 января этого года наблюдатели ОБСЕ задокументировали 341 жертву (раненые и погибшие) среди мирных жителей.

По его словам, это на 37% больше чем за аналогичный период прошлого года.

 Напомним, ранее Хуг заявлял, что с начала 2017 года по состоянию на июль на Донбассе погибли 59 мирных жителей.

Также сообщалось, что боевики на Донбассе готовят ряд терактов против представителей ОБСЕ. В частности, боевики планируют теракты для того, чтобы потом обвинить в этом украинскую армию. 

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ОБСЕ, Донбасс, обстрелы, гибель, население, Хуг
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