В Одессе патрульную полицию возглавил сын Героя Украины, которого пытали и убили боевики

Новый главный коп города одним из приоритетных направлений работы считает повышение уровня безопасности граждан.

Сотрудники полиции, иллюстрация Скриншот

вместо Михаила Билецкого возглавил Юрий Рыбак, ранее занимавший должность замначальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения Управления патрульной полиции в Киеве.

Об этом говорится на странице патрульной полиции Одессы в Facebook.

По данным УНИАН, новый начальник — сын депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, которого в апреле 2014 года после митинга, где он пытался сорвать флаг самопровозглашенной ДНР со стены здания горсовета, похитили, пытали и убили боевики. Смельчаку посмертно присвоено звание "Герой Украины".

Управленца уже представили коллективу, он, в частности, отметил, что приоритетными направлениями работы считает повышение уровня безопасности граждан и усиление противодействия уличной преступности.

Напомним, в июле начальником Главного управления Национальной полиции в Донецкой области вместо Вячеслава Аброськина был назначен Виталий Невгад, а экс-начальник стал первым заместителем председателя Нацполиции.