В оккупированном Крыму ФСБ задержала известного адвоката Полозова

Полозова хотят исключить из дела Умерова в качестве защитника, пишет Наумлюк.

ФСБ задержала известного адвоката Полозова lenta.ru

В оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ задержали известного адвоката Николая Полозова

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Антон Наумлюк.

Он подчеркнул, что Полозова задержали 6 сотрудников ФСБ и везут в управление для допроса.

"Полозова хотят исключить из дела Умерова в качестве защитника. Ну и попытка запугать, чтобы не работал в Крыму по делам крымских татар", — написал Наумлюк.

Ранее Полозов, представляющий интересы зампреда Меджлиса Ильми Умерова, а также Ахтема Чийгоза в "деле 26 февраля" и сына Мустафы Джемилева сообщил, что российская ФСБ начала следственные действия в отношении него. Он назвал это "охотой" и связывал с делом Чийгоза.

Также Полозов сообщал, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении его по ч. 2 ст. 294, ч. 1 ст. 297 и ст. 319 УК РФ отменено и его вновь ожидают в Следкоме для дачи объяснений в рамках проведения доследственной проверки.

Позднее Наумлюк сообщил, что Полозова отпустили из здания "управления ФСБ". Он также процитировал слова Полозова, который сказал, что "квалифицирует эти действия не как попытку допроса, а как похищение".

Напомним, ранее адвокат заявил о нечеловеческих условиях содержания задержанных в СИЗО Крыма.