В оккупированный Луганск зашла большая колонна военной техники, опубликовано видео

Колонна состояла из десятков единиц техники и проезжала в сопровождении машин со спецсигналами.

В колонне заметили около 200 единиц техники. Соцсети

В оккупированный Луганск зашло около 200 единиц военной техники.

В соцсетях пишут, что боевики "ДНР" приехали сбрасывать главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого с должности.

Сообщество "Другой Луганск" опубликовало видео на YouTube, на котором видно, как военная техника едет по улице города.

Ролик снят в темное время суток. Вероятнее всего техника заходила в город со стороны оккупированного поселка Юбилейный, проходила через путепровод в районе бывшего завода имени Пархоменко и направлялась в сторону центра Луганска.

Соцсети

Стоит отметить, что колонна состояла из десятков единиц техники и проезжала в сопровождении машин со спецсигналами.

Через центр в сторону Донецка проехала колона тентованых камазов военной техники в численности около 200 шт.. — Хьюстон, это Луганск (@chudo_lugansk) 21 ноября 2017 г.

Жители Луганска также сообщают в соцсетях, что видели, как по улицам города двигалась колонна военной техники. В колонне заметили около 200 единиц техники, среди которых КАМАЗы и БТР.

Также в соцсетях пишут, что в Луганск приехали боевики "ДНР".

В 5. 20м на чайкинском повороте муж видел военную колонну с бтр-ми направлявшуюся со стороны Донецка на выезд — varyavareshka (@varyavarishka) 21 ноября 2017 г.





Журналист Денис Казанский в Facebook также сообщает, что в Луганск прибыли формирования боевиков "ДНР" и российские военные.

По его словам, похоже на то, что террористы "ДНР" приехали поддержать сторону Игоря Корнета.

"Если бы Путин действительно хотел без потери лица выйти из донбасской авантюры, то сейчас для этого был бы лучший момент. Дождаться "замеса" в Луганске и сдать его Украине, мол: "Мы им помогали, поддерживали как могли, но они там сами перегрызлись и погубили свою республику". Похоже, что Венедиктовичу пришел кирдык", — пишет блогер.

Также он добавил: "В Луганске намечается ночь длинных ножей. Спасибо, Россия!".

Стоит отметить, 21 ноября экс-глава "МВД "ЛНР" Игорь Корнет устроил в Луганске "военный переворот".

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук назвал причину увольнения Плотницким главы "МВД".

20 ноября, Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета.