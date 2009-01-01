В ООН назвали новое число жертв войны на Донбассе

С 16 ноября 2016 года по 15 февраля 2017 года погибли 130 мирных людей.

Война на Донбассе, иллюстрация. dialog.ua

С апреля 2014 года в зоне конфликта Донбассе погибло 9940 человек, 2 тысячи из них — это гражданское население

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает УНИАН.

По ее словам, с 16 ноября 2016 года по 15 февраля 2017 года было задокументировано 130 жертв среди гражданского населения, связанных с конфликтом в Украине.

"Между 16 ноября 2016 года и 15 февраля 2017 года мы задокументировали 130 жертв среди гражданского населения, связанных с конфликтом в Украине", — заявила Фрейзер.

По ее словам, 23 человека погибли и 107 были ранены. Также Фрейзер подчеркнула, что 65% людей пострадали от обстрелов, в том числе из ракетных систем залпового огня.

В то же время, в докладе говорится, что в целом за период с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года погибли по меньшей мере 9940 человек и еще 23 455 были ранены. Отмечается, что эта консервативная оценка сделана на основе имеющихся данных. Эти цифры включают военнослужащих, гражданское население и членов вооруженных групп.

Вместе с тем, более 2 тысяч — это гражданские лица, которые погибли в ходе боевых действий. Число гражданских лиц, которые были ранены в результате конфликта, оценивается на уровне от 7 тыс. до 9 тыс. человек.

"Таким образом, стороны конфликта все еще должны сделать гораздо больше для защиты гражданских. Они должны сделать то, что пообещали в Минске для строгого соблюдения соглашения о прекращении огня и отвести их вооружение и личный состав от линии соприкосновения", — подчеркнула глава Мониторинговой миссии ООН.

Напомним, ранее в ООН отмечали, что с середины апреля 2014 года по 15 ноября 2016 года погибли 9 733 человека и 22 720 получили ранения.