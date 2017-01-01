В ООН назвали проблему Украины приоритетной в 2018 году

Приоритетом ООН станет урегулирование конфликтов в Украине, Приднестровье и Карабахе.
Об этом сообщили в пресс-службе Центра новостей ООН.
"Необходимо выйти из паралича, который позволяет европейским конфликтам продолжаться, а также переходить в замороженное состояние. Опираясь на опыт двух мировых войн и учитывая ресурсы и мощности, доступные в Европе, нет оправдания существованию конфликтов в регионе", – отметил Гуттериш.
По его словам, урегулирование конфликтов в различных частях Европы требует предотвращения "опасного роста национализма и активизации соответствующих инициатив".
Он уточнил, что речь идет о нормандском формате и Трехсторонней контактной группе по Восточной Украине. Он также упомянул Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии с Грузией и процесс "5 + 2" по Приднестровью.
Ранее Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что на Донбасс необходимо ввести вооруженную и мощную миротворческую миссию Организации объединенных наций.