В ООН приняли обновленную резолюцию по аннексированному Крыму

В ней говорится о грубых нарушениях прав человека на оккупированной территории.

В ООН приняли резолюцию по аннексированному Крыму фото: podrobnosti.ua

На своем заседании Третий комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Украинская миссия ООН в Twitter.

"3-й комитет ГА ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, внесенную по инициативе президента Петра Порошенко. За — 71, против — 25, воздержались — 77", — говорится в сообщении.

По словам лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, в ней говорится о грубых нарушениях прав человека на оккупированной территории.

В обновленной резолюции есть требование к России по выполнению временных мер приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечение обучения на украинском и крымскотатарском языках.