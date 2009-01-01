В ООН приняли обновленную резолюцию по аннексированному Крыму

В ней говорится о грубых нарушениях прав человека на оккупированной территории.
Об этом сообщает Украинская миссия ООН в Twitter.
"3-й комитет ГА ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, внесенную по инициативе президента Петра Порошенко. За — 71, против — 25, воздержались — 77", — говорится в сообщении.
По словам лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, в ней говорится о грубых нарушениях прав человека на оккупированной территории.
В обновленной резолюции есть требование к России по выполнению временных мер приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечение обучения на украинском и крымскотатарском языках.