В ООН раскрыли, как будет рассматриваться иск Украины к РФ по морскому праву

В феврале 2018-го наша страна должна представить меморандум, содержащий изложение фактов, на которые она опирается.

Черное море, иллюстрация www.chekltd.ru

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Украину подать документы по иску к Российской Федерации насчетдо 19 февраля 2018 года.

Об этом пишет lb.ua, ссылаясь на данные суда.

Издание уточнило, что к названной дате наше государство должно представить меморандум, содержащий, в частности, изложение фактов, на которые оно опирается.

В свою очередь, российская сторона до 19 ноября 2018 года обязана будет продемонстрировать свой контрмеморандум. После этого Украина до 19 апреля 2019-го сможет дать ответ на документ, а РФ — получит возможность до 19 сентября 2019 года представить свои ответные возражения.

Напомним, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Россией относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву. В иске говорится, что РФ не позволяет стране пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах.

Украина требует от государства прекратить нарушение прав и компенсировать ущерб. В декабре 2016-го ООН сформировала трибунал, который начнет разбирательство дела по иску страны к РФ за препятствование доступа к ее акваториям и шельфам в Черном море, 12 мая прошли первые процедурные слушания сторон, в их рамках создан арбитраж для рассмотрения спора.