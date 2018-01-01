Порошенко и Ко сфальсифицировали статью закона об Антикоррупционном суде

Норма может привести к тому, что рассмотрение "апелляции состоится в обход Антикоррупционного суда".

УНИАН

"Центр противодействия коррупции" заявил, что в опубликованном в парламентской газете "Голос Украины" тексте появилась норма, которая не была согласована депутатами Рады.

"Апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые сейчас уже рассматривают в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не во вновь созданном Антикоррупционном суде, такая норма появилась в обнародованном сегодня в "Голосе Украины" тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете", - сообщили в организации.

При этом общественники утверждают, что "эта норма появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже опубликованном законе".

В центре пояснили, что эта норма приведет к тому, что рассмотрение "апелляции состоится в обход Антикоррупционного суда", что противоречит договоренностям с международными партнерами. "Это амнистия для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах", - заявил председатель общественной организации Виталий Шабунин.

О том, что одна из статей cфальцифицирована также написал в Facebook народный депутат Егор Соболев.

"Подтверждаю. Порошенко и Ко сфальсифицировали одну статью принятого нами закона о Антикоррупционный суд. В обнародованном за подписью президента тексте говорится, что все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры, которые будут переданы в нынешних судов к образованию Антикоррупционного суда, будут оскаржуваться в обычных апелляционных судах, а не в апелляционной палате Антикоррупционного суда. То есть, такие господа как Мартыненко, Насиров, Кулик и с высокой вероятностью Охендовський с Аваковым иметь возможность "порешать" с нынешними судьями, - отметил он.

Соболев также уточнил, что за статью в такой редакции Рада не голосовала. "Парламент за такое не голосовал. Сфальсифицирован текст по очереди подписали председатель правового комитета Совета Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Порошенко. Уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артемом Сытником. Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда", - добавил нардеп.

Законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) Верховная Рада приняла 7 июня. Создание ВАС - одно из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Документ вступит в силу в четверг, 14 июня. Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного вреда составит более 32 тысяч долларов.

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