В парламенте Британии призвали признать Голодомор в Украине актом геноцида

Инициатором дебатов выступила член правящей Консервативной партии в Палате общин Паулин Лейтем.

В Британии призвали признать Голодомор в Украине геноцидом president.gov.ua

В Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) призывают признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, но британское правительство пока сохраняет сдержанную позицию.

Дебаты о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине, которые транслировались на сайте законодательного органа, состоялись в Вестминстерском зале британского парламента, сообщает УНИАН.

Инициатором дебатов выступила член правящей Консервативной партии в Палате общин Паулин Лейтем. Она выразила надежду, что парламент признает, что искусственный голод в Украине был геноцидом. По словам Лейтем, она уже не первый раз принимает участие в дебатах по Голодомору в Украине и постоянно призывает правительство Великобритании признать Голодомор в Украине геноцидом.

"Я нахожусь сегодня здесь, чтобы напомнить коллегам об этом злодеянии, которое произошло в Украине в 1932-1933 годах, и снова призвать, чтобы правительство признало это политизированное проявление зла геноцидом", — отметила Лейтем.

Она напомнила, что Голодомор дословно означает "смерть от голода". "И украинский Голодомор был специально организованной Иосифом Сталиным кампанией, чтобы уничтожить значительную часть украинского населения", — заявила Лейтем.

Также она сказала, что точное количество людей, погибших во время Голодомора, не известно. В этой связи Лейтем отметила, что, по оценкам, численность жертв Голодомора составляет от 7 до 10 миллионов.

Кроме того, член Палаты общин убеждена, что отдельные действия Сталина, в том числе закрытие восточной границы Украины, чтобы остановить перемещение украинских крестьян в Россию в поисках пищи, является явным признаком того, что его политика была мотивирована враждебностью против идентичности, традиций и культуры украинцев, что "сегодня называлось бы этническими чистками".

Она сказала, что "Голодомор в Украине является примером преступления, вызванного политической идеологией, и которое разжигалось из-за предвзятости". По ее убеждению, из истории о Голодоморе необходимо усвоить важные уроки и обеспечить, чтобы "мир никогда снова не был слеп перед такими широкомасштабными злодеяниями".

Лейтем призвала правительство Великобритании присоединиться к 17 странам, признавшим Голодомор геноцидом.

В свою очередь, член Лейбористской партии Стивен Паунд заявил: "То, что произошло в Украине, то, что случилось во время Голодомора, было геноцидом. Не больше, не меньше. Это был специально целенаправленный геноцид, который уничтожил лучшее ее поколение, но не уничтожил украинского народа, не уничтожил гордость, мужество и силу украинского народа".

По его словам, этот акт геноцида оставил рану в памяти украинского народа, который до сих пор чувствует боль от этого преступления.

Кроме того, член Шотландской национальной партии Карол Монаган подчеркнула, что правительство Великобритании должно признать Голодомор геноцидом. Она сказала, что правительство Шотландии продолжает придерживаться позиции поддержки Украины и выражает солидарность с украинским народом.

Монаган заявила, что следует предпринять необходимые шаги, чтобы в будущем Голодомор не повторился.

В то же время присутствующий на дебатах представитель действующего правительства Великобритании сказал, что "правительство сохраняет убеждение, что признание этого решения должно основываться на судебном процессе, который вызывает доверие". Он отметил, что правительство Великобритании будет придерживаться этого подхода.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал конгрессменов США признать Голодомор актом геноцида украинцев.