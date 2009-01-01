В полиции рассматривают версию о причастности к убийству Шеремета бойцов Нацгвардии

К преступлению причастні люди, которые тщательно подготовились и максимально уменьшили количество своих ошибок, заявил Князев.

Место убийства Шеремета Reuters

Правоохранители рассматривают в качестве одной из версий причастность к убийству журналиста Павла Шеремета бойцов Национальной гвардии Украины.

Об этом в интервью DW заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

Отвечая на вопрос, следует ли из того, что полицейские просили доступ к телефонным звонкам, осуществляемым с места расположения базы полка "Азов", правоохранители рассматривают такую версию, Князев ответил, что "в том числе".

Говоря о том, почему резонансное преступление до сих пор не раскрыто, глава Нацполиции заявил, что его готовили люди, которые тщательно подготовились и максимально уменьшили количество своих ошибок. Они же есть на видеозаписях, которые были собраны в первые три дня после убийства журналиста, отметил Князев.

"Все это время мы изучали записи, проверили огромное количество информации. Результаты показали в феврале. Поверьте, над расследованием этого дела работает огромное количество людей в полиции. Параллельно работает и тесно сотрудничает с нами еще и целый департамент СБУ. Однако весь негатив почему-то достается нам", — сказал глава ведомства, добавив, что в расследовании Нацполиция тесно сотрудничает с СБУ.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве из-за взрыва авто, в котором он ехал, 22 числа с ним прощались в столице, а 23 — похоронили в Минске (столица Беларуси). Узнать больше о расследовании убийства журналиста можно здесь.