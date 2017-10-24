В полиции заявили об отсутствии глобальной атаки хакеров

Тракало отметил, что в случае подтверждения факта глобальной кибератаки, общественности сообщат о способах уберечься.

В полиции прокомментировали новую кибератаку Скриншот

На данный момент кибератаки в Украине не являются массовыми, в свою очередь работники киберполиции проверяют случаи хакерской атаки.

Об этом заявил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде".

"На данный момент в киберполиции по поводу кибератаки не обратилось ни одно государственное учреждение. Сейчас мы фиксируем лишь единичные случаи киберинцидентов", — пояснил Тракало.

Отвечая на вопрос о характере нового вируса, спикер Нацполиции отметил, что об этом можно будет говорить после проведения проверки.

Тракало также отметил, что в случае подтверждения факта глобальной кибератаки, общественности сообщат о способах уберечься от нее.

Напомним, компьютерный вирус начал массово блокировать работу украинских компаний, банков и госучреждений во вторник, 27 июня.