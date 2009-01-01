В Польше рассказали, как ВСУ могут "отбить" оккупированные Донецк и Луганск

Путин все больше опасается украинской армии, отметил Скшипчак.

Путин опасается ВСУ, отметил Скшипчак Фото: mil.gov.ua

Российский президент Владимир Путин все больше боится украинской армии.

Об этом заявил бывший командующий Сухопутных войск Польши, экс-заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак, сообщает "Укринформ".

"Украина может опасаться каких-то действий (во время учений "Запад-2017"), которые в значительной степени ослабят украинскую армию. По моему мнению, Путин все больше опасается украинской армии, поскольку ее сила возрастает и она сейчас уже в состоянии во время боевых действий отбить от сепаратистов Луганск и Донецк", — сказал Скшипчак.

Также он подчеркнул, что к агрессивным действиям Путина может подтолкнуть то, что США и другие страны Запада, не дали никаких гарантий безопасности Украине.

"Переброска первой танковой армии России в Беларусь является опасным для центра Украины. В случае какого-то обострения ситуации россияне могут осуществить удар с севера, раскалывая Украину на две части, пробивая коридор в Приднестровье и пытаясь создать в Киеве сепаратистское правительство", — отметил экс-замминистра.

Он уточнил, что неважно, останутся ли некоторые войска РФ в Беларуси, потому что белорусская армия и так де-факто есть частью российской.

Кроме того, он напомнил, что такие учения уже много лет происходят по одному сценарию: на бумаге они оборонные, на практике — наступательные.

"Украина отстроила свой потенциал ОПК, имеет прекрасные решения по вооружению и военной технике, а потому польской стороне стоит этим воспользоваться", — подчеркнул Скшипчак.

Напомним, ранее американский генерал объяснил, почему "не верит русским".