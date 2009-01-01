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В Польше считают, что мировой порядок нельзя восстановить без возвращения Крыма Украине

Сегодня, 16:18

Заявление Белого дома о полуострове подтверждает, что все подчиняются единым юридическим и политическим нормам, отметил Мацеревич.

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Флаг Украины, иллюстрация 24tv.ua
Министр нацобороны Польши Антоний Мацеревич считает, что мировой порядок нельзя восстановить без возобновления территориальной целостности Украины.

Об этом он рассказал после встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, комментируя заявление Белого дома о необходимости деоккупации захваченного РФ Крыма, пишет Укринформ со ссылкой на tvp.info.

По его мнению, слова властей США подтверждают, что "все подчиняются единым юридическим, политическим и моральным нормам".

"Нет возможностей восстановить мировой порядок без восстановления территориальной целостности европейской страны, на которую напали. Ни одна страна НАТО на это не может согласиться", — отметил министр.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия не добивалась успеха в открытом противостоянии на Донбассе с Вооруженными Силами Украины и пытается расшатать ситуацию в стране изнутри.

Теги:  
Россия, Крым, деоккупация, Белый дом, Мацеревич
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