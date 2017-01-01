В Польше ударили в спину воюющую Украину — Парубий

От нового польского закона не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве, отметил спикер Рады.

В Польше одобрили документ, выгодный Кремлю, полагает Андрей Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает принятые польским парламентом изменения в закон об институте национальной памяти "ударом в спину воюющей Украине".

От документа "только один выгодополучатель может быть — это в Кремле, в Российской Федерации — для разжигания вражды", рассказал спикер в эфире одного из телеканалов, пишет УНИАН.

"... этот закон является ударом в спину воюющей Украине. И без сомнения, от него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве…", — отметил спикер.

Парубий добавил, что "Украина никому не позволит и отвергает любую возможность, чтобы кто-то мог указывать Украине, как формировать нашу историческую память, как чтить украинских героев".

По его словам, особенно обидно, что этот закон принят в то время, когда украинцы "своей грудью на передовой, на востоке Украины, защищают весь свободный мир и защищают, в том числе и Польшу, и поляков от российской агрессии, российской оккупации, как это было уже неоднократно в украинской истории".

Ранее сообщалось, что в Польше Сейм и Сенат приняли изменения в закон об институте национальной памяти, ими, в частности, введен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Документ вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира, ТОП-10 ответов украинских политиков на него можно прочитать здесь.