В Польше восстановят разрушенные украинские памятники — Дещица

На юге Польши в общей сложности были разрушены семь объектов, и стороны обсудили ситуацию с каждым из них.

Дещица рассказал о взаимоотношениях с Польшей finanso.net

Украина и Польша договорились о восстановлении эксгумационных работ польской стороной в Украине, а также о восстановлении разрушенных украинских памятников на юге Польши.

Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил в интервью "Укринформу".

Посол отметил, что встреча сопредседателей Консультационного комитета президентов Украины и Польши Константина Елисеева и Кшиштофа Щерского в прошлую пятницу в Кракове сняла напряженность в двусторонних отношениях.

"В СМИ появилась информация о том, что одним из достижений этой встречи было решение о возобновлении поисковых и эксгумационных работ в Украине. Но на самом деле, это был только один из вопросов, который согласован обеими сторонами в этом совместном заявлении. Кроме того, было достигнуто понимание в вопросах восстановления украинских мест памяти на территории Польши, которые стали объектами актов вандализма еще с 2014 года", — заявил Дещица.

В ходе интервью посол напомнил, что на юге Польши в общей сложности были разрушены семь объектов, и стороны обсудили ситуацию с каждым из них.

Физическое восстановление памятников будет проходить шаг за шагом, с учетом особенностей каждого конкретного случая и всех юридических процедур.

Он отметил, что Польша пересмотрит список украинцев, которым запрещен въезд в страну.

"Стороны признали, что нужно работать над тем, чтобы в таких списках не было лиц, которые, несмотря на другие политические и научные убеждения, занимают должности в государственных органах и не несут угрозы для национальной безопасности", — отметил дипломат.

Он добавил, что в списке останутся только те, кто действительно представляет угрозу для национальной безопасности Польши.

Напомним, 8 ноября из-за эскалации напряженность в отношениях между Украиной и Польшей президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой провести заседание консультационного Комитета президентов двух стран

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Варшава идет ва-банк. Почему испортились отношения Украины и Польши".

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