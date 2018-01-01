В посольстве России прокомментировали заявление Авакова о выборах президента РФ в Украине

В российском посольстве заявили, что выборы президента РФ в Украине состоятся.

В посольстве РФ приглашают на выборы finanso.net

Сотрудники Нацполиции не имеют права не допускать российских граждан на избирательные участки на выборах президента РФ на территории дипломатических представительств Российской Федерации в Украине, заявили в посольстве РФ.

"18 числа с 8 до 22 часов состоятся выборы", — заявили в посольстве РФ корреспонденту УНИАН, назвавшемуся гражданином России, который хочет проголосовать 18 марта.

На замечание, что украинский министр внутренних дел заявил о том, что граждан России не будут пускать на участок украинские полицейские, было сказано: "Полиция не имеет права не пустить. Единственное что — могут препятствовать демонстранты. Можно прийти проголосовать".

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

8 марта националисты пообещали заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России.