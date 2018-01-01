Сегодня, 23:21 RSS

В посольстве США предложили прокурору Холодницкому уйти в отставку

Сегодня, 23:04

Свою позицию американские дипломаты обнародовали через Twitter.

Посольство США
Посольство США в Украине. Иллюстративное фото УНИАН
Представители посольства США недвусмысленно и прозрачно намекнули, что властям Украины необходимо добиться увольнения высокопоставленного сотрудника прокуратуры.

"В современной демократии прокуроры, манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права", − такое сообщение было опубликовано на официальной странице дипломатического представителя в сервисе микроблогов Twitter.

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Twitter

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг компании DragonCapital, один из первых обративших внимание пользователей Facebook на этот твит, однозначно сказал, что речь идет о руководителе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаре Холодницком.

"Кажется, теперь условием предоставления кредитных гарантий от США будет уже не увольнение Шокина, а отставка Холодницкого. Ну что ж, проходимцы - это прекрасный экспортный товар. У нас огромный запас таких, можно продавать еще и продавать. Хотелось бы правда продать оптом всю прокуратуру, можно даже со скидкой, но боюсь не купят", − написал он.

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Twitter

Напомним, ранее сообщалось о том, что США подготовили пакет помощи на сферу безопасности.

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Теги:  
посольство, США, Назар Холодницкий, Украина, отставка, прокуратура
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