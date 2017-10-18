В "Правом секторе" прокомментировали задержание их активиста в России

"Правосеки" заявили, что уже год не имели связей с Терновским.
задержание Романа Терновского в Ростовской области РФ и уверяют, что он не был членом организации, хотя ранее и был их сторонником.
Об этом сообщил пресс-секретарь организации Артем Скоропадский, пишет Эспрессо.TV.
"Лично я его (Терновского, — ред.) не знал и такая небольшая есть информация, что два или два с половиной года назад он был возле наших харьковских "правосеков", можно сказать сторонником "Правого сектора". Насколько мне сейчас известно, он не был членом организации", — рассказал Скоропадский.
По его словам, больше года назад задержанный "перестал выходить на какой-то контакт" и сейчас никакой информации о нем не имеет.
"Как он попал на территорию России и что он там делал год, нам неизвестно", — сказал Скоропадский.
Спикер "Правого сектора" не знает, с кем задержанный в России поддерживал контакт в Украине.
Напомним, в России спецслужбы задержали в Ростовской области гражданина Украины, причастного к деятельности организации "Правый сектор". Мужчину взяли под стражу.