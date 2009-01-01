В прокуратуре обвинили Россию: сообщила ложный адрес места проживания Януковича

По адресам, указанным РФ, находятся складские помещения.

Виктор Янукович Reuters

Свидетели отрицают данные прокуратуры Российской Федерации о том, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович проживает в Ростове.

Об этом заявил прокурор главной военной прокуратуры Руслан Кравченко в эфире канала "112 Украина".

"Генеральная прокуратура РФ сообщила нам ложный адрес проживания подозреваемого Виктора Януковича. После того как мы направили на все возможные адреса проживания и местонахождения Януковича подозрение, а именно по адресу, сообщенному генпрокуратурой РФ в Ростове-на-Дону, но нам сообщили, что там находятся складские помещения, мы направили повторный запрос в генпрокуратуру РФ, чтобы нам сообщили конкретный, точный адрес проживания. В ответ мы получили, что и адрес в Ростове-на-Дону является правдивым, но никаких подтверждающих документов нам не предоставили. Кроме этого, важна информация, что после допроса двух свидетелей по этому уголовному производству они сказали, что Янукович проживает не в Ростове-на-Дону, а под Москвой", — рассказал Кравченко.

По словам прокурора, по указанным адресам находятся складские помещения. В качестве доказательства данной информации он предоставил соответствующие письма курьерских служб.

При этом он отметил, что следствие не располагает точной информацией, где проживает Янукович, но принимает всевозможные меры, чтобы это установить.

Напомним, ранее Совет ЕС одобрил продление санкций против Януковича и его окружения.