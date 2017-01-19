В Раде чуть не подрались. Нардеп отказался говорить на украинском

Геращенко попросила Вилкула говорить на украинском языке, но он продолжил выступление на русском и микрофон ему не отключили.

скриншот, 112 Украина

Во время выступления в Верховной Раде нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул говорил на русском языке. В связи с этим к трибуне подошли другие депутаты, и чтобы не произошло столкновений между соратниками Вилкула и его оппонентами, первый вице-спикер парламента Ирины Геращенко пыталась унять нардепов.

Она попросила Вилкула говорить на украинском, однако депутат продолжил свое выступление на русском языке. Микрофон ему не выключали, сообщает 112 Украина.

"Уважаемый господин Вилкул, у вас перфектный украинский язык. Я обращаюсь к вам, чтобы вы выступали на государственном языке. Я хочу обратиться к господину Юрию из "Народного фронта", в эту пятницу была ситуация, когда представитель "Народного фронта" выступал с трибуны на русском языке. Прошу всех коллег ходить на пятничные заседания и слушать, что здесь происходит. Или закон один для всех, или давайте уважать друг друга", — сказала Ирина Геращенко.

После инцидента глава парламента Андрей Парубий заявил: "После прошлого раза, когда произошла дискуссия по этому поводу, я внес законопроект, что все выступления на заседании Верховной Рады могут вестись только на государственном языке", пишет Украиснкая правда.

"По этому поводу, я вижу, продолжаются дискуссии — и потому я сейчас поручаю регламентному комитету уже в среду рассмотреть этот законопроект, чтобы мы смогли его вынести как можно скорее в повестку дня сессий и законодательно закрепить тот факт, что на заседаниях Верховной Рады могут выступать только на государственном языке", — сообщил спикер.

"Я прошу, чтобы все фракции парламента по этому поводу провели дискуссии. Я надеюсь, что все фракции парламента поддержат эту инициативу — и мы сможем в ближайшие дни законодательно урегулировать эту ситуацию", — заявления он.

Парубий обратился к депутатам: "Коллеги, я могу рассчитывать на поддержку зала? Значит, мы законодательно это урегулируем — и законодательно мы эту двоякость уберем. И я надеюсь на поддержку всего зала".

Напомним, 19 января 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О языке", которым предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики".

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