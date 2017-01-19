В Раде чуть не подрались. Нардеп отказался говорить на украинском

Геращенко попросила Вилкула говорить на украинском языке, но он продолжил выступление на русском и микрофон ему не отключили.
Она попросила Вилкула говорить на украинском, однако депутат продолжил свое выступление на русском языке. Микрофон ему не выключали, сообщает 112 Украина.
"Уважаемый господин Вилкул, у вас перфектный украинский язык. Я обращаюсь к вам, чтобы вы выступали на государственном языке. Я хочу обратиться к господину Юрию из "Народного фронта", в эту пятницу была ситуация, когда представитель "Народного фронта" выступал с трибуны на русском языке. Прошу всех коллег ходить на пятничные заседания и слушать, что здесь происходит. Или закон один для всех, или давайте уважать друг друга", — сказала Ирина Геращенко.
После инцидента глава парламента Андрей Парубий заявил: "После прошлого раза, когда произошла дискуссия по этому поводу, я внес законопроект, что все выступления на заседании Верховной Рады могут вестись только на государственном языке", пишет Украиснкая правда.
"По этому поводу, я вижу, продолжаются дискуссии — и потому я сейчас поручаю регламентному комитету уже в среду рассмотреть этот законопроект, чтобы мы смогли его вынести как можно скорее в повестку дня сессий и законодательно закрепить тот факт, что на заседаниях Верховной Рады могут выступать только на государственном языке", — сообщил спикер.
"Я прошу, чтобы все фракции парламента по этому поводу провели дискуссии. Я надеюсь, что все фракции парламента поддержат эту инициативу — и мы сможем в ближайшие дни законодательно урегулировать эту ситуацию", — заявления он.
Парубий обратился к депутатам: "Коллеги, я могу рассчитывать на поддержку зала? Значит, мы законодательно это урегулируем — и законодательно мы эту двоякость уберем. И я надеюсь на поддержку всего зала".
Напомним, 19 января 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О языке", которым предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики".
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