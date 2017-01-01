Рада ответила на польский "антибандеровский" закон

Проект заявления был поддержан 242 народными избранниками.

Зал заседаний Верховной Рады 112.ua

Проект постановления №7553 был поддержан 242 народными избранниками.

"Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического... Существует обязанность помнить и передавать будущим поколениям правду о действительных, а не вырванных из общего контекста причинах, которые привели к кровопролитию между нашими народами в годы Второй мировой войны и в другие периоды нашей истории и которые имели трагические последствия для наших народов", − говорится в тексте.

"Нашу наибольшую тревогу вызывает тот факт, что развертывание антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугивания способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинский, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши и работают ради ее экономического роста в том числе", - заявили украинские депутаты.

Парламентарии также отметили, "как в прошлом, так и сегодня разжигание конфликтов между традиционно дружественными украинским и польским народами лежит в интересах общих врагов нашей государственности и суверенитета, которыми были нацистский и коммунистический режим, а сегодня - российский агрессор и оккупант".

Кроме того, депутаты Верховной Рады Украины еще раз выразили свою солидарность с международным сообществом в вопросах недопущения отрицания Холокоста.

"Призываем президента Республики Польша воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность", - говорится в заявлении.

Напомним, премьер Польши объяснил мотив закона о запрете "бандеровской идеологии".