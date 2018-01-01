В Раде обвинили Россию в краже названия страны

Нардеп заявил, что страна "никогда не называлась Россией"
Так, по мнению Ильенко, страна "никогда не называлась Россией". "Россия крадет чужую историю - это факт, начиная с самого названия "Россия" (...) До Петра I она называлась Московией. Возьмите карту того времени: Русь - это Украина, а Московия - это Московия", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".
Таким образом, уверен депутат, Россия "украла название и историю" Украины.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 11 российских воинских формирований - полков и дивизий - получили имена в честь городов, в том числе украинских.
Целью такого переименования названо "сохранение славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". В частности, 6-й танковый полк стал "гвардейским Львовским", 163-й танковый полк - "гвардейским Нежинским", 68-й танковый полк - "гвардейским Житомирско-Берлинским".
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