В Раде определились, как узаконить самострой в Украине

Легализацию самостроев разрешили до 2019 года.
За узаконивание объектов строительства, построенных без разрешения, проголосовали 276 нардепов.
Согласно законопроекту №3696, легализации подлежат построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года:
В то же время право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства, а также строительных норм и правил.
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