В Раде определились, как узаконить самострой в Украине

Легализацию самостроев разрешили до 2019 года.

Рада разрешила легализацию самостроев. Варламов.ру

Рада разрешила провести легализацию самостроев до 31 декабря 2018 года.

За узаконивание объектов строительства, построенных без разрешения, проголосовали 276 нардепов.

Согласно законопроекту №3696, легализации подлежат построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года:

индивидуальные (усадебные) жилые дома,

садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м,

хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м,

а также здания и сооружения сельскохозяйственного назначения – построенные до 12 марта 2011 года.

В то же время право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства, а также строительных норм и правил.

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