В Раде подрались Мельничук и Лещенко: опубликованы фото, видео

Парубий поручил комитету по вопросам регламента и организации работы разобраться с произошедшим.

Причина инцидента пока неизвестна Скриншот видео с youtube.com

В четверг, 9 февраля, в Верховной Раде произошла драка между нардепами-членами фракции "Блок Петра Порошенко" Иваном Мельничуком и

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, после инцидента был виден порванный пиджак последнего политика.

"Депутат Мельничук подошел к рабочему месту Лещенко, и после этого началась драка. Причина непонятна", — отметили журналисты.

Между тем народный избранник Алексей Рябчин на своей странице в Facebook написал, что Мельничук накинулся на своего коллегу.

Спикер Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам регламента и организации работы разобраться с инцидентом.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в кулуарах Верховной Рады вместе со своим соратником по политсиле Игорем Мосийчуком подрался с помощником представителя Украины в подгруппе по гумвопросам Трехсторонней контактной группы насчет урегулирования конфликта на Донбассе Виктора Медведчука — Александром Беликом.

Фото: facebook.com/alexrbchn, видео: Страна.ua, NewsOne