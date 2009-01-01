В Раде подрались Мельничук и Лещенко: опубликованы фото, видео

Парубий поручил комитету по вопросам регламента и организации работы разобраться с произошедшим.
Об этом пишет УНИАН.
В то же время агентство уточнило, после инцидента был виден порванный пиджак последнего политика.
"Депутат Мельничук подошел к рабочему месту Лещенко, и после этого началась драка. Причина непонятна", — отметили журналисты.
Между тем народный избранник Алексей Рябчин на своей странице в Facebook написал, что Мельничук накинулся на своего коллегу.
Спикер Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам регламента и организации работы разобраться с инцидентом.
Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в кулуарах Верховной Рады вместе со своим соратником по политсиле Игорем Мосийчуком подрался с помощником представителя Украины в подгруппе по гумвопросам Трехсторонней контактной группы насчет урегулирования конфликта на Донбассе Виктора Медведчука — Александром Беликом.
Фото: facebook.com/alexrbchn, видео: Страна.ua, NewsOne