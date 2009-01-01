В Раде потребовали запретить работу сепаратистских сайтов в Украине

Мы будем направлять соответствующие запросы от народных депутатов в СНБО, заявила Геращенко.

В Раде потребовали запретить работу сепаратистских сайтов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко анонсировала запросы народных депутатов в Совет национальной безопасности и обороны Украины и профильные министерства относительно свободной работы сепаратистских сайтов в Украине.

Об этом она заявила во время международной конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны", сообщает УНИАН.

"У меня есть большой вопрос: почему сепаратистские сайты свободно работают в Украине? Наши журналисты на них ссылаются, кстати ... Конечно, есть вопросы к СНБО, почему этот вопрос не рассмотрели во время правильной абсолютно дискуссии по сайтам российским, которые работали ... Очевидно, что мы будем направлять соответствующие запросы от народных депутатов в СНБО, в профильные министерства", — сказала она.

Также, по словам Геращенко, чрезвычайно важно делать все, чтобы максимально заботиться о людях на временно оккупированных территориях. Геращенко отметила, что в этом контексте важна как законодательная, так и информационная работа.

"Из-за дискредитации гуманитарного фактора российская сторона и ее ставленники рисуют враждебный образ Украины", — сказала она.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко объяснил, когда Украина отменит запрет соцсетей и интернет-сервисов РФ.