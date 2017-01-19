В Раде появился законопроект об украинском языке. Сеть разразилась скандалом

Соцсети мгновенно отреагировали на законопроект о государственном языке Украины.

19 января 2017 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект "О языке", которым предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики".

В данном тексте законопроекта предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов госвласти, и местного самоуправления. Это касается поведения заседаний, оформления документов, обращений граждан.

Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в ВУЗах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС, пишет Страна.

Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

Фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров.

Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке.

Электронные СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.

Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке.

В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка.

За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 6800 грн), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 грн) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн) для СМИ.

За попытки "внедрения в Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность, поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя (ст. 109 УК Украины). Публичное неуважения к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины (ст. 338 УК Украины).

Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Соцсеть мгновенно отреагировала на законопроект о государственном языке Украины.

Так, народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий на своей странице в Facebook рассказал о трех патриотических, по его словам, законопроектах о языке.

"Итак, существует три проекта законов о государственном языке. Теперь в комитете мы попытаемся быстро прийти к компромиссу и предложить залу адекватный проект. Все три патриотических закона", — написал Княжицкий.

"Некоторые коллеги подписали несколько проектов. Все проекты патриотические, все нуждаются в доработке. Это и будет сделано у нас в комитете в ближайшее время. Конфликтной ситуации между авторскими коллективами нет и не будет. Спорные моменты касаются регулирования медиа, культуры, книгоиздания, использования компьютерных программ. Есть полное понимание подходов к использованию государственного языка государственными служащими, органами и в отношениях между ними", — отметил Княжицкий.

Председатель комитета также добавил, что в одном из законов регулируется и употребление языков меньшинств, поэтому авторский коллектив другого завершает подготовку отдельного закона, который будет этот вопрос регулировать.

"Все законы готовились в тесном сотрудничестве с учеными. Нам важно сделать закон действенным, демократическим, таким, который поддержит большинство украинцев и международные организации. Мы это сделаем", — написал он.

Позже Княжицкий впоследствии в комментариях к своему посту написал: "Нет смысла обсуждать представленные проекты до их проработки в комитете. Такие проекты — всегда результат компромиссов".

Многим пришелся по душе законопроект о государственном языке.

Віктор Іванович: "Найкращий 5670 Його і варто ухвалювати".

РОМАН КУХАРУК: "Чудово. Варто передбачити інституцію реалізації мовної політики, держіспит зі знання мовного мінімуму та історії для чиновників депутатів усіх рівнів та тих хто прагне громадянства, державну мережу безкоштовних курсів укрмови. Державна мова мусить бути економічно необхідною. Аваковщина у владі має стати нонсенсом".

Volodimir Bondal: "Закон не містить жорстких санкцій щодо порушників, отже не працюватиме як належить. Закон потрібний".

Женя Белоус: "Судячи по реакції ватніків, любителів вимазатися теоріями змов та тих, хто в 2017 все ще зважає на думку сусідів, закон дуже правильний і потребує лише досконалого опрацювання задля уникнення колізій".

Грабовський Валер'ян: "всі репліки іноземною мовою в Україні мають озвучуватися Українською будь де на телебаченні в змі в кіно і т.п. Я особисто вважаю національною меншиною ту спільноту яка взагалі немає своєї державності і ні в якому разі російську ,румунську,білоруську словацьку, мадьярську чи польську мову(котрі до того ж межують з Україною безпосередньо по кордону) не вважаю мовами меншин, бо за ними стоять потужні держави з багатомільйонним населенням .ми за 25 років не навчилися поважати свою державу але пхаємося у сраку іншим помагати, натомість своє зберегти".

Другие начали открыто иронизировать.

Шутили и в частности о новых должностях, предусмотренных в одном из законопроектов, а именно — о 27 языковых инспекторах.

Дискуссии вызвал и пункт о Интернет-представительствах органов госвласти.

Некоторым пользователям Сети не пришлись по душе отдельные пункты, которые открыто считают странными. К примеру, в одном из законопроектов юзеров возмутили такие, как:

"Создание препятствий и ограничений в пользовании украинским языком, намеренное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, применение украинского языка с нарушением стандартов украинского языка, имеют следствием ответственность, установленную Законом".

"Названия географических объектов Украины не переводятся на другие языки, а передаются в том числе в официальных документах, средствах массовой информации, картографических, справочных, энциклопедических, учебных и других изданиях с помощью букв алфавита другого языка согласно звучанию на украинском языке".

"Нарушения требований Закона Украины "О государственном языке" относительно применения государственного языка печатными средствами массовой информации — влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от четырехсот до пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан".

"То есть после вступления указанных норм в силу в русскоязычных газетах надо будет писать Харкив, Днипро, Кыйив, Кропывныцькый, Запорижжя и Одеса с одним "сы", — написал один пользователь под именем Алексей Копытко в Facebook, добавив, что "воспрянут умершие "общества защиты русского языка", заверещат борцы за свободу слова".

Другой пользователь, Александр Смирнов в Facebook, возмутился таким пунктом в законопроекте: "Граждане Украины, которые по своему этническому происхождению не являются украинцами и родной язык которых отличается от украинского, имеют право на транскрибированную запись своих фамилии и имени соответственно своей национальной традиции в документах, удостоверяющих личность гражданина Украины".

При этом пользователь предложил свою версию этого пункта: "Граждане Украины имеют право на транскрибированную запись своих фамилии и имени соответственно своей семейной традиции в документах, удостоверяющих личность гражданина Украины".

При этом он назвал уровень законодателей "пещерным". По его мнению, этот пункт в проекте закона "поделил украинцев на этнических и неэтнических, перечеркнул понимание нации как гражданства".

Алексей Кузавов: "Очікувана реакція, в принципі. А уяви, коли його приймуть... Воно ж з усіх дірок полізе))".

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фото: ZN.ua