В Раде предлагают ограничить права украинцев на выезд в Россию

Текст проекта закона пока отсутствует на сайте ВР.

Группа депутатов внесла в Верховную Раду законопроект о введении временного ограничения права украинцев на выезд из Украины в государство-агрессор.

Он зарегистрирован под номером 7187, сообщается на сайте парламента.

Авторы законопроекта — Андрей Немировский и Андрей Шинькович из фракции "БПП", а также внефракционный Андрей Денисенко.

Законопроект называется: "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессора)".

Текст проекта закона пока отсутствует на сайте ВР.

Напомним, ранее глава СБУ предложилл ввести уголовную ответственность для депутатов и политиков за поездки в РФ.

Также 1 сентября президент подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 июля "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории страны".