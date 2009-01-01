В Раде предложили штрафовать госчиновников за поездки в Россию

Законопроект предусматривает внесение изменений в 10 законов.

В Раде предложили штрафовать за поездки в РФ forbes.ua

Об этом идет речь в тексте законопроекта №7187, опубликованном на сайте парламента.

В документе предлагается ввести временный запрет на поездки в Россию как страны-агрессора лицам, являющимся государственными служащими.

В то же время планируется, что действие закона не будет распространяться на работников дипломатических служб, или на случаи выезда с целью срочной медицинской помощи или участия в похоронах близкого родственника.

Предлагается, чтобы временное ограничение действовало до решений Верховной Рады о признании недействительными закона о правовом режиме на временно оккупированной территории Украины и постановления о признании России государством-агрессором.

Законопроект предусматривает внесение изменений в 10 законов и Кодекс об административных правонарушениях, а также приведение некоторых положений законов в соответствие с новой редакцией закона Украины "О государственной службе".

За нарушение этих ограничений инициаторы закона предлагают административные наказания, а именно — штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1 год.

Напомним, ранее глава СБУ предложилл ввести уголовную ответственность для депутатов и политиков за поездки в РФ.

Также 1 сентября президент подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 июля "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории страны".