В Раде прокомментировали обыски в офисах Аднана Кивана

Нардеп Дейдей заявил, что обыски - это "только начало".

Народный депутат Евгений Дейдей прокомментировал на своем Facebook обыски в офисах одиозного бизнесмена-застройщика, владельца компании Kadorr, Аднана Кивана, пишет РБК-Украина

"Первые результаты работы СБУ в Одессе по одному из моих запросов. Логово сирийского афериста Аднана Кивана наконец-то вскрыто! Сотрудники ведомства уже задокументировали финансирование сепаратизма и изъяли 20 млн гривен. Для строительной компании это, конечно, не много. Но это только начало", - написал он.

Нардеп также выразил надежду, что вскоре появятся результаты и других расследований в отношении Кивана.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили факты финансирования экс-депутатом Одесского горсовета совместно с менеджментом строительной компании незаконных боевиков ДНР и ЛНР. Как писали одесские СМИ, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области начали проводить обыски в офисе Кивана. Кроме того, сообщалось, что в Одесской области полиция расследует возможные неправомерные действия Kadorr Group.

Полный текст читайте здесь:

