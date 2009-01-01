В Раде пытаются принять закон о деоккупации Донбасса, онлайн-трансляция

Здание парламента находится под усиленной охраной Нацгвардии.
15 депутатов Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" заблокировали парламентские президиум и трибуну с целью недопущения блокирования их фракцией "Самопомич" и другими депутатами, сообщают Ukranews.com.
В частности, на месте первого заместителя председателя Рады расположился депутат от БПП Игорь Побер, а рядом с местом председателя находится заместитель председателя БПП Алексей Гончаренко.
Возле трибуны расположились, в частности, депутаты от БПП Иван Мельничук и Александр Третьяков.
При этом здание парламента находится под усиленной охраной Нацгвардии.
Как известно, 5 октября Рада планирует рассмотреть законопроекты восстановлении суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.