В Раде рассказали, кто обжаловал закон о реинтеграции Донбасса в Конституционном суде

Информацию озвучил нардеп из фракции "БПП" Иван Винник.

Конституционный суд Украины Униан

Группа депутатов Верховной Рады подала апелляцию в Конституционный суд по поводу принятого а январе Верховной Радой законе о реинтеграции Донбасса.

С таким заявлением в среду, 4 апреля, выступил нардеп из фракции "БПП" Иван Винник − на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает новостное агентство "Интерфакс-Украина".

"Сегодня комитету стало известно, что в Конституционный суд поступило конституционное представление о признании неконституционным закона о деокупации Донбасса. Угадаете авторов?. Нимченко и компания, "Украинский выбор" и далее по тексту", - сказал он.

Напомним, ранее эксперт оценил риски, связанные с законом о реинтеграции Донбасса.