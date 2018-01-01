В Раде с Усика потребовали поделиться гонораром с украинской армией

Большинство пользователей соцсетей инициативу не поддержали.

С Усика потребовали поделиться гонораром с ВСУ. ТСН

После победы над россиянином Муратом Гассиевым к украинскому абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе Александру Усику обратился украинский депутат от партии "Укроп" Виталий Куприй.

У себя в Facebook он раскритиковал его за отсутствие патриотических лозунгов после боя и заявил: "Я понимаю, что Вы принадлежите к православному движению "Сорок Сороков", которое управляется из Москвы. Именно поэтому Вы считаете Россию не агрессором, а братским славянским народом. И Ваши объятия с российским боксером нам очередное напоминание этого".

"В соответствии со ст. 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Я благодарен Вам, что Вы не возражали против поднятия флага Украины и озвучивания гимна в тылу врага. Однако Ваше согласие на этот бой именно в России, а не Саудовской Аравии, как это планировалось ранее, спровоцировала большую дискуссию в Украине", – заявил нардеп.

По его словам, некоторые люди считают, что Усика "просто купили более привлекательными условиями поединка, более высоким гонораром".

"Действительно, президенту Путину очень важно, чтобы международное сообщество не признавало его агрессию по отношению к Украине. Поэтому он всячески поощряет украинских спортсменов, певцов, других выдающихся людей для приезда в Россию. Ведь тогда война выглядит не войной, а внутренним конфликтом. В сети Интернет распространяются мысли, что Вы не платите со своих гонораров налоги в Украине. А это может указывать на то, что Вы считаетесь резидентом другого государства для целей налогообложения", – написал Куприй.

В связи с этим он пожелал узнать у спортсмена:

1. Есть ли у Усика гражданство другого государства или являетесь тот резидентом для целей налогообложения? Если да, то какого?

2. Мог ли он отказаться от боя в Москве и провести на нейтральной территории? Если нет, то совершалось ли против него насилие для принятия такого предложения?

3. Считаете ли Вы нужным выполнять ст. 65 Конституции Украины и своими действиями защищать нашу территориальную целостность в войне с российским агрессором?

Особо депутата заинтересовала материальная сторона боя. В частности, Куприй жаждет узнать у боксера, какую сумму гонорара Усику должен был получить за бой с российским боксером в Саудовской Аравии, и какую он получил в России.

"Планируете ли Вы отдать часть своего гонорара Украине, например, на поддержку ВСУ (в виде уплаты налогов или через благотворительность)? Если да, то какую именно сумму и на что планируете потратить?" – дотошно поинтересовался нардеп.

В комментариях под его постом Куприю уже предложили задать все свои вопросы лично. "Этот парень чемпион! Он выступает под нашим флагом и представляет Украину на международной арене, делает, кстати, это сильно! А вот такие товарищи как вы пытаетесь втянуть его в свое болото. Вопрос – зачем? П.С .: Если вы настоящий мужчина, встретьтесь и задайте вопрос лично! А не пишите посты широкоформатные в фейсбук", – написал ему пользователь Sergey Karamkov.

А пользователь из Запорожья Роман Порошенко в ответ поинтересовался у депутата, получил ли тот гражданство Грузии после приобретения там недвижимости, из доходов от его недвижимости в 3 млн грн планирует ли тот выделить что-либо на поддержку ВСУ и т.п. "Могли ли вы отказаться от приобретения дорогостоящей парусной яхты Bavaria 44 приобретенной в 2017 году за 890 088 грн. Если нет, то совершалось против вас насилие для принятия такого предложения?" – уточнил запорожец.

Напомним, Усик установил рекорд Украины, став чемпионом мира по версиям WBA и IBF. Он стал первым боксером в истории Украины, который объединил все 4 чемпионских пояса.

По словам Усика, эту победу он посвятил "своим отцам". Спортсмен назвал людей, без которых эта победа была бы невозможна.

Президент Украины Петр Порошенко также прокомментировал победу Александра Усика. "Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. "Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" - написал Гройсман.

После этого в Сети началась критика Усика. В частности, известная украинская писательница Лариса Ницой обозвала Усика "трусом", сегодня с утра выложила новый "изобличающий" пост против спортсмена.

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