В Раде стартует новый политический сезон. Что ожидать от парламента

Парубий предлагает Раде новый формат работы ради качества.
Доработанный закон об образовании депутаты должны рассмотреть уже после обеда, сообщает ТСН.
В ближайшие недели глава парламента Андрей Парубий предлагает взяться за все недоделанное летом: медицинскую, пенсионную, судебную реформы и изменение порядка работы самой Верховной Рады. Также депутаты планируют наконец сделать очень запоздалые кадровые назначения новых членов Центризбиркома, Счетной палаты, Уполномоченного по правам человека и судей Конституционного суда.
Спикер также предлагает Раде новый формат работы ради качества: если закон большой — будут рассматривать его без спешки, даже если это займет несколько дней.
Напомним, генрокурор Юрий Луценко пообещал, что осенью будут поданы очередные представления в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с народных депутатов.