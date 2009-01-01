В Раде стартует новый политический сезон. Что ожидать от парламента

Парубий предлагает Раде новый формат работы ради качества.

УНИАН

Cегодня, 5 сентября, в Верховной Раде Украины стартует новый политический сезон. Первой реформой, за которую возьмутся народные депутаты после двух месяцев каникул, будет образовательная.

Доработанный закон об образовании депутаты должны рассмотреть уже после обеда, сообщает ТСН.

В ближайшие недели глава парламента Андрей Парубий предлагает взяться за все недоделанное летом: медицинскую, пенсионную, судебную реформы и изменение порядка работы самой Верховной Рады. Также депутаты планируют наконец сделать очень запоздалые кадровые назначения новых членов Центризбиркома, Счетной палаты, Уполномоченного по правам человека и судей Конституционного суда.

Спикер также предлагает Раде новый формат работы ради качества: если закон большой — будут рассматривать его без спешки, даже если это займет несколько дней.

Напомним, генрокурор Юрий Луценко пообещал, что осенью будут поданы очередные представления в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с народных депутатов.