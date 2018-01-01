"В Раду ехала уже с тюремными вещами": хроника ареста Савченко

"Главред" составил хронику снятия депутатской неприкосновенности и ареста одиозной народной избранницы.

Судьбу Савченко Рада решала два часа. Скриншот YouTube

Все началось, по сути, с8 марта – а спустя ровно две недели прямо в здании Рады задержали и внефракционного депутата, Героя Украины Надежду Савченко. Впрочем, задержанию предшествовало немало интересных событий.

"Главред" составил хронику снятия депутатской неприкосновенности и ареста Надежды Савченко.

Сначала комитет

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.

Утром 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

К слову, именно на заседании комитета генпрокурор Юрий Луценко заявил, что оружие для терактов предоставляла Россия.

После комитета в дело вступила Рада.

Рада решала долго

Рада рассматривала вопрос долго: начала примерно в 11:40, а закончила только около 13:40. Впрочем, долго депутаты только "думу думали", а проголосовали в итоге весьма оперативно – с первой попытки каждый из трех пунктов.

Сначала докладывал генпрокурор, потом выступали главы фракций и депутаты, которые клеймили "отступницу" как могли.

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В промежутках Надя успела похвастаться принесенными в Раду гранатами и поругаться с Луценко. Заодно рассказала, как ее вербовала СБУ, отметив: "Ну, как-то, знаете — у него не встал, у меня не взмокло. Ну, так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки".

Тут Луценко, видимо, решил, что "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" – и подкрепил свой доклад видеодоказательствами. На видео, в частности, показали фрагмент трехсторонних переговоров – Савченко, Рубана и Березня. При этом Савченко якобы произносит: "Просьба от Захара и Ташкента – Турчинова отдать". А в одном из диалогов прозвучала фраза вроде бы как от Савченко: "Каких денег, Вова? Смертей нужно".

Также на видео показали снайперскую винтовку "Топаз", которой нет на вооружении у украинской армии, и рассказали о ее характеристиках. Кроме того, перечислили все то оружие, которое Рубан и Савченко перевозили в Киев.

При этом Луценко заявил, что прежде чем судить нардепа – для Савченко устроят медэкспертизу, чтобы убедиться в ее психическом здоровье.

Потом ответное слово взяла Савченко, пообещав депутатам: "Щаз всрет*сь". Среди прочего она обвинила депутатов в том, что за четыре года они ничего не сделали ни для окончания войны, ни для благополучия страны. И намекнула, что "если придется подрывать гранаты в суде, чтобы доказать справедливость" и т.п., то "покушение" на нардепов будет еще не одно.

Призывы к совести народных депутатов не помогли: Рада поочередно проголосовала за снятие неприкосновенности (291 голос), задержание (277 голосов) и арест (268 голосов) Надежды Савченко.

Мать Савченко отметит день рождения без дочери

После голосования в Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и людьми. Люди кричали: "Надя, держись", "Надя, мы с тобой", "Победа или смерть".

Мать посетовала, что власти сделали ей плохой "подарок" ко дню рождения, разрешив арест дочери. На что Надежда ответила: "День рождения твое, мам, отпразднуйте без меня".

Арест Савченко

После общения с родными Савченко вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Ей зачитали ее права. При этом следователь сильно нервничал, это было слышно по голосу. Надежда даже решила подбодрить силовика: "Да не волнуйтесь вы так, Александр, все будет хорошо". Во время сообщения о привлечении к криминальной ответственности Савченко улыбалась.

Когда Савченко предложили пройти в машину для поездки в СБУ, она сказала, что хотела бы дойти до СБУ пешком. Следователь согласился. Наручники на народного депутата нее надевать не стали. В итоге Савченко в сопровождении правоохранительных органов, журналистов и поддерживающих ее активистов направилась пешком в управление СБУ.

В Раду Савченко приехала уже с вещями для тюрьмы

Очевидно, во время пребывания в российской тюрьме Надежда Савченко крепко прониклась поговоркой: "От сумы и от тюрьмы не зарекайся".

"(Надежда – ред.) Собрала необходимые вещи, которые разрешены – без металла, без шнурков, – и эта сумка лежит у меня в машине... Мы ехали утром в Верховную Раду с вещами", – рассказала сестра нардепа Вера Савченко.

Реакция украинских властей

"Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем, только объединившись", – заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также выразил благодарность офицерам ВСУ, которые не поддались на провокацию Савченко и сообщили о ее преступных замыслах и замыслах агрессора.

Реакция российских властей

А вот официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ОБСЕ, Европейский союз, ПАСЕ и СПЧ должны вернуться в своих заявлениях к тэгу #FreeSavchenko.

Что ждет Савченко дальше

Мера пресечения для Савченко будет избираться судьями Шевченковского райсуда Киева в пятницу, 23 марта. Пока что она находится на допросе в СБУ. При этом, по словам пресс-секретаря Савченко Татьяны Проторченко, к Надежде не пускают адвоката. "Даже адвоката не пускают. 37-й уже наступил", – заявила Проторченко.

Народный депутат Украины Антон Геращенко уже заявил, что Савченко могут приговорить к сроку от 5 до 10 лет лишения свободы за планируемые ею преступления.

"Обвинения достаточно серьезные, но благодаря тому, что этот теракт был предупрежден и никто не погиб, то судьи могут вынести ей приговор на срок в несколько лет, например, 5 или 10. Вряд ли это будет пожизненное заключение, потому что они все-таки не смогли реализовать свои планы", – сказал он в эфире телеканала "112. Украина".

Роковая "двойка"

Примечательно, что ровно 2 года назад, 22 марта 2016 года, российский суд приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы.