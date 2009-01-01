В разведке назвали главные угрозы для Украины

Среди угроз Скибицкий назвал милитаризацию оккупированного Крыма.

В Главном управления разведки Министерства обороны назвали главные

Об этом рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью журналу "Український тиждень", опубликованном на сайте ГУР.

"На сегодняшний день одним из главных источников угроз нашей стране остается Россия. Опасность представляет развертывание новых и наращивание имеющихся подразделений Вооруженных сил РФ в непосредственной близости от государственной границы Украины. Мы и дальше фиксируем формирование новых воинских частей и соединений, переброску техники и личного состава", — отметил представитель разведки.

Он также заявил, что среди угроз — милитаризация оккупированного Крыма.

"Милитаризуется оккупированный Крым. На полуострове кроме обычного вооружения потенциальная возможность развертывания тактического ядерного оружия. Определенное беспокойство вызывает и присутствие российских военных в Приднестровском регионе Республики Молдова... В последнее время большую актуальность приобрели риски проведения кибератак против Украины. С военной точки зрения для хакеров может быть интересен вывод из строя сетей связи штабов и командований ВСУ, а также вмешательство в системы управления вооружением", — сказал он.

По его словам, до сих пор остаются актуальными и даже усиливаются глобальные проблемы. Это и международный терроризм, и распространение оружия массового поражения, и возникновение региональных конфликтов в разных уголках планеты.

Напомним, ранее Заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен заявил, что Россия является одним из главных источников опасности, но не единственным.