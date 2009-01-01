В разведке Пентагона спрогнозировали, сколько еще продлится война на Донбассе

Россия вряд ли откажется от дестабилизирующих действий на Донбассе", говорит Стюарт.

Военная разведка Соединенных Шатов Америки (США) прогнозирует, что Минские соглашения останутся невыполненными в течение 2018 года, немасштабные боевые действия вдоль линии фронта на Донбассе продолжатся.

Об этом говорится в докладе директора Агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенанта Винсента Стюарта, который он представил перед Комитетом Сената США по вопросам Вооруженных сил, пишет "Укринформ".

"Конфликт на востоке Украины между поддерживаемыми Россией боевиками и украинским правительством, вероятно, сохранится в течение следующего года, в то время, как на полную имплементацию Минских соглашений надежды нет", — подчеркнул он.

Стюарт отметил, что РФ "вряд ли откажется от дестабилизирующих действий на Донбассе".

"Насилие вдоль линии столкновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта", — сказал он, обратив внимание на вложение Россией ресурсов в модернизацию военного потенциала.

Ранее экс-советник президента США Барака Обамы заявил, что визит президента Дональда Трампа в Европу может сыграть ключевую роль в решении военного конфликта в Украине.