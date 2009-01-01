В разведке раскрыли, как оккупанты хотят предотвратить массовое увольнение боевиков из банд "Л/ДНР"

В псевдореспубликах среди террористов растет недовольство условиями "службы", отметил Лысенко.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасса российское оккупационное командование для предотвращения массового увольнения боевиков-местных жителей требует от руководстваотменить решение о повышении зарплат на угольных шахтах.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки.

По его словам, среди личного состава незаконных вооруженных формирований "республик" растет недовольство условиями "службы" и нежелание участвовать в боевых действиях против украинских воинов.

"С целью предотвращения массового увольнения боевиков, призванных из числа местного населения, российское оккупационное командование требует от руководства так называемых "ЛНР/ДНР" отменить решение о повышении заработных плат на угольных шахтах из-за опасений, что это приведет к возвращению завербованных шахтеров к мирному труду", — отметил спикер.

Ранее Андрей Лысенко говорил, что на востоке Украины за прошедшую неделю (6-12 ноября) были ранены и убиты 35 боевиков, самые большие потери враг понес на славянском и авдеевском направлениях.

Видео: Ukraine Crisis Media Center