В разведке рассказали, как "морпехи" ДНР массово косят от "службы"

Командование боевиков подозревает медиков в коррупции, отметили в Минобороны.

"Морпехи" террористической ДНР, иллюстрация Вконтакте Константина Литвинова

На захваченной части Донбасса члены(Новоазовск) самопровозглашенной ДНР из-за нежелания принимать участие в боевых действиях имитируют плохое самочувствие и массово обращаются к медикам.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.

В ведомстве уточнили, что из-за высокого уровня "заболеваемости" боеспособность отдельных подразделений "полка" находится на низком уровне.

"Командование оккупантов выразило недоверие работникам медицинской службы и подозрение в коррупции", — добавили в ГУР.

Ранее в Минобороны сообщили, что на востоке нашей страны сотрудники так называемого "министерства госбезопасности" террористической ЛНР принимают меры для предупреждения утечки информации о реальных потерях "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка).