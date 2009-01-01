В разведке рассказали, как "морпехи" ДНР массово косят от "службы"

Командование боевиков подозревает медиков в коррупции, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.
В ведомстве уточнили, что из-за высокого уровня "заболеваемости" боеспособность отдельных подразделений "полка" находится на низком уровне.
"Командование оккупантов выразило недоверие работникам медицинской службы и подозрение в коррупции", — добавили в ГУР.
Ранее в Минобороны сообщили, что на востоке нашей страны сотрудники так называемого "министерства госбезопасности" террористической ЛНР принимают меры для предупреждения утечки информации о реальных потерях "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка).