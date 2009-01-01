В разведке рассказали, как развлекаются "мотострелки" ДНР

Командиры боевиков врут начальству, выяснили в Минобороны.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасса члены(Донецк) самопровозглашенной ДНР развлекаются хаотичными обстрелами позиций сил АТО и гражданских объектов.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что командиры боевиков пытаются скрыть информацию об атаках, докладывая начальству "об обстреле их позиций и ведении огня только в ответ".

"Военнослужащие "11 отдельного мотострелкового полка", вопреки приказам командования, продолжают развлекаться хаотичными обстрелами позиций сил АТО и гражданских объектов в районах расположения", — добавили в ГУР.

Ранее сообщалось, что в захваченном городе Хрустальный (до переименования — Красный Луч) трое сильно пьяных вооруженных членов "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка) террористической ЛНР зашли в школу и сорвали проведение уроков.