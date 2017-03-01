В разведке США объяснили, почему обострилась ситуация на Донбассе

Киев и Москва хотят обратить внимание новой администрации Трампа на конфликт.

Боевые действия на Донбассе, иллюстрация. dialog.ua

К такому выводу пришли эксперты в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет "Апостроф".

В отчете аналитиков отмечается, что Украина является стратегически наиболее важной постсоветской страной как для России, так и для Запада.

"Украина, которая граничит с российской глубинкой и является, пожалуй, наиболее стратегически важной страной, как для Москвы, так и Запада, на постсоветском пространстве", — говорится в документе.

Эксперты указывают, что после Евромайдана Украина полагалась на поддержку из Европы и США в противостоянии с Россией.

"После Евромайдана в 2014 году, который привел к смене пророссийски настроенного президента на прозападного, Украина полагалась на поддержку из Европы и США в противостоянии с Россией. Это противостояние обострилось, когда Москва оккупировала украинский Крым и вторглась на Восток Украины", — отметили эксперты.

Сейчас же Киев должен противостоять перспективе потенциальной потере этой поддержки, ввиду заявлений Трампа о том, что он намерен более тесно сотрудничать с Россией в сирийском направлении.

Разведчики отмечают, что речь может идти даже об обмене санкций США против РФ на сотрудничество по таким вопросам, как сокращение ядерных вооружений, добавляя, что подобные разговоры крайне тревожны для Украины, независимо от того, будут ли воплощаться такие планы.

По мнению экспертов, эскалация боевых действий на Донбассе вскоре после инаугурации Трампа не стала неожиданностью, поскольку и Киев, и Москва есть причины обратить внимание новой американской администрации на конфликт.

Аналитики также утверждают, что создание достаточной нестабильности происходит для того, чтобы можно было говорить о заморозке конфликта.

"Россия в настоящее время выигрывает в этом соревновании, поскольку участвует в горячих точках, как Сирия. Поэтому она может заставить США сесть за стол переговоров по вопросам укрепления стратегически важных направлений для Москвы, таких как Украина", — отметили в Stratfor.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявлял о том, что война на Донбассе не закончится "ни завтра, ни послезавтра". Украина нуждается в оборонительном оружии.