Сегодня, 14:35 RSS

В разведке узнали, как "чиновники" ЛНР наживаются на боевиках-дезертирах из ДНР

Сегодня, 13:45

Командование террористов-ДНРовцев ввело усиленные меры для недопущения дезертирства, отметили в Минобороны.

Боевики, ЛНР, флаг, оружие, диверсант
Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com
На захваченной части Донбасса некоторые "чиновники" самопровозглашенной ЛНР наживаются на боевиках-дезертирах из террористической ДНР, в частности, за деньги предоставляют им убежище.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.

В ведомстве уточнили, что командование террористов-ДНРовцев ввело усиленные меры для недопущения дезертирства, однако бойцы все равно бегут из банд.

"Чиновники ЛНР используют тенденцию для обогащения и доукомплектование личным составом соединений и частей 2 АК ("армейский корпус" — ред.) путем предоставления за денежное вознаграждение убежища дезертирам, официального оформления новых военных билетов и зачисления их в списки подразделений", — отметили в ГУР.

Ранее в Минобороны сообщили, что члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) самопровозглашенной ДНР из-за нежелания принимать участие в боевых действиях имитируют плохое самочувствие и массово обращаются к медикам.

Теги:  
Донбасс, ЛНР, ДНР, разведка, ГУР, Минобороны, дезертиры
ПО МАТЕРИАЛАМ: