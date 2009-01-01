В разведке узнали, как "чиновники" ЛНР наживаются на боевиках-дезертирах из ДНР

Командование террористов-ДНРовцев ввело усиленные меры для недопущения дезертирства, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.
В ведомстве уточнили, что командование террористов-ДНРовцев ввело усиленные меры для недопущения дезертирства, однако бойцы все равно бегут из банд.
"Чиновники ЛНР используют тенденцию для обогащения и доукомплектование личным составом соединений и частей 2 АК ("армейский корпус" — ред.) путем предоставления за денежное вознаграждение убежища дезертирам, официального оформления новых военных билетов и зачисления их в списки подразделений", — отметили в ГУР.
Ранее в Минобороны сообщили, что члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) самопровозглашенной ДНР из-за нежелания принимать участие в боевых действиях имитируют плохое самочувствие и массово обращаются к медикам.