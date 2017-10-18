В разведке узнали, как главари ДНР и ЛНР скрывают небоевые потери от ревизоров из России

Раненых и убитых террористов отправляют в гражданские больницы без документов и знаков различия, сказал Лысенко.

Могилы боевиков, иллюстрация vlada.io/

На захваченной части Донбасса главари(1-й, а также 2-й "армейские корпуса") для сокрытия небоевых потерь от ревизоров из России направляют раненых боевиков и тела погибших в гражданские больницы без документов и знаков различия.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки, говорится на mediarnbo.org.

По его словам, благодаря таким же мерам террористы делают невозможным идентификацию бойцов, что позволяет избежать ответственности и не выплачивать деньги их семьям.

"С целью сокрытия небоевых потерь от комиссии 8 армии Южного военного округа ВС РФ, которая сейчас работает в т.н. первом и втором армейских корпусах, главари направляют раненых и тела погибших военнослужащих в гражданские больницы без документов и знаков различия", — отметил спикер.

Ранее народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал, что на востоке Украины с 3 по 10 октября потери противника составили шесть человек.