В разведке узнали, как на Донбассе противник скрывает присутствие войск России

На востоке нашей страны увеличиваются пределы территорий вокруг расположения воинских частей врага, на которые запрещается проход гражданским.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны в Facebook.
В ведомстве уточнили, что боевикам ЛДНР запрещено ношение на форме шевронов и других знаков различия, которые могут указывать на их принадлежность к конкретному соединению, воинской части или подразделению.
Также на Донбассе увеличиваются пределы территорий вокруг расположения воинских частей врага. Местные жителей, живущие вблизи объектов, предупреждены об ответственности за сбор и хранение любых предметов военного назначения, особенно гильз, патронов, а также осколков.
Все найденное люди должны в обязательном порядке сдавать в ближайшие военные комендатуры. Собранные осколки будут подвергаться тщательному "анализу" с целью активизации обвинений украинской армии в осуществлении обстрелов.
"Собранные осколки будут подвергаться тщательному "анализу" с целью активизации провокационных обвинений ВС Украины в обстрелах гражданского населения и возражений по осуществлению обстрелов российско-террористическими войсками с уничтожением соответствующих доказательств", — отметили в ГУР.
Ранее в Минобороны сообщили, что в "армии" террористической ДНР скрывают серьезные потери боевиков, десятки тел ждут увольнения задним числом. Ознакомиться со сведениями министерства можно здесь.