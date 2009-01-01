В РФ есть возможности для поставки в Северную Корею ракетных двигателей и технологий — ГКАУ

Радченко объяснил, что для запуска ракет, который осуществила Северная Корея, необходимо владеть технологией производства ракетного топлива.

Запуск ракеты в КНДР Reuters

Учитывая дружеские отношения с Северной Кореей и наличие в РФ от 7 до 20 штук готовых ракет "Циклон 2" и "Циклон 3", Россия имеет все основания и возможности для поставки в КНДР ракетных двигателей и технологий, которые могут быть использованы для военных целей.

Об этом заявил и. о. главы Государственного космического агентства Юрий Радченко во время пресс-конференции, посвященной опровержению публикации американского издания The New York Times о том, что успехи ракетной программы Северной Кореи могут быть связаны с возможным приобретением корейской стороной мощных ракетных двигателей украинского производства на черном рынке, сообщает УНИАН.

"Учитывая дружеские отношения с Кореей, у России могли быть все основания для поставки туда ракет, двигателей, компонентов топлива", — сказал он, добавив, что от начала освоения ракетной технологии до первого запуска готовой ракеты прошло всего 2 года, что является очень коротким периодом для реализации такой технологии.

"Два года прошло от начала освоения технологии до запуска — это исключительные сроки. За эти сроки реализовать этот проект никто, даже космическая держава… не может. А у них все получилось. Они использовали готовое изделие. Это все, что мы можем сказать", — добавил Радченко, заявив, что до 2001 года Украина производила ракетные двигатели, которые упомянуты в публикации The New York Times, но они в составе готовых ракет "Циклон 2" и "Циклон 3" были все поставлены в Россию и сейчас хранятся там.

"По оперативной информации Россия на сегодня располагает ракетами "Циклон 2" и "Циклон 3" в количестве от 7 до 20 ракет. Двигатели есть, документация есть. Они могут поставлять эти двигатели как готовые изделия кому угодно, это не исключено", — заявил и. о. главы госагентства.

Также он добавил, что по его оценкам, самой Россией эти ракеты уже использоваться не будут.

"Высокая степень вероятности того, что выступление в прессе может быть инспирировано нашими "друзьями" из России, потому, что они заинтересованы в том, чтобы понизить рейтинг нашей страны в тех проектах, в которых мы участвуем", — отметил Радченко, добавив, что репутация Украины как космической державы от таких публикаций не пострадает, ведь она основана на тех наработках, которые уже есть в Украине, а "это просто шумиха на ровном месте".

Он также отметил, что технологии производства двигателей для боевых ракет, как и сами изделия, которые могли быть использованы в рамках военных программ Северной Кореи, не могли попасть с территории Украины в эту страну.

"Эти технологии и эти изделия не могли попасть с территории Украины на территорию Кореи. Мы соблюдаем все международные ограничения по поставке этих технологий. Мы соблюдаем все обязательства Украины по передаче технологий третьим странам. До сегодняшнего дня и предприятия космической отрасли не занимались производством боевых ракет", — сказал он.

Радченко добавил, что для запуска боевых ракет, который осуществила Северная Корея, необходимо владеть технологией производства ракетного топлива, которой нет в Украине, а она есть только в России и Китае.

Также и. о. главы Государственного космического агентства привел пример того, как представители Северной Кореи в 2011 году пытались получить информацию об украинских ракетах, но эта попытка не была успешной.

"Был один случай. В 2011 году представители Северной Кореи во время конференции, которая проходила в Днепропетровске, попытались получить документацию по ракетной технике. Они были задержаны сотрудниками безопасности. Эти люди были осуждены по закону и получили 8 лет ограничения свободы, и до сих пор они находятся там, где положено. Других провокаций для получения документации и готовой продукции с наших предприятий в направлении Северной Корее не было", — добавил он.

Напомним, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, принимал участие в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, в его жена, Татьяна, ранее была сфотографирована в российской форме.

В ответ на упомянутую публикацию, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Утром 15 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал провокацией сообщения СМИ о якобы поставках госпредприятием "Южмаш" ракетных двигателей Северной Корее. По информации Государственного космического агентства, технологии производства двигателей для боевых ракет и сами изделия не могли попасть с территории Украины в Северную Корею, поскольку Украина строго соблюдает международное законодательство об ограничении распространения военных ракетных технологий.

Ранее эксперты рассказали "Главреду", какие последствия для Украины может иметь эта история, отразится ли она каким-то образом на отношениях с одним из наиболее важных партнеров Украины — Соединенными Штатами Америки, а также кому и чем было выгодно появление такого рода публикации, наносящей удар по репутации нашей страны.