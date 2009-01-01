В РФ вопят о "геноциде русскоязычных" на Донбассе, на Полторака и Муженко состряпали уголовные дела

Следователи РФ заявляют, что украинские военные якобы хотят истребить русскоязычное население "и не дать самим определять, как им жить".

Степан Полторак УНИАН

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении новых 20 "уголовных дел" против руководства Министерства обороны Украины

Российские следователи задокументировали "десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса", говорится в сообщении на sledcom.ru.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника Генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, Сухопутными войсками и Воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко. В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид)", — говорится в сообщении.

Как утверждает российское следствие, в период 2016-2017 годов указанные лица "осуществляли общее руководство войсковыми операциями" против российских боевиков.

"Очевидно, что все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели", — говорится в сообщении.

Российские следователи заявляют, что это "еще раз подтверждает желание украинских военных истребить русскоязычное население и не дать самим определять, как им жить".

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время в отношении "фигурантов уголовных дел" будут вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, после чего они будут объявлены в розыск. Следственный комитет РФ продолжает "следственные действия, направленные на сбор доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур".

Напомним, ранее сообщалось, что начальник Генштаба РФ получил повестку на допрос в военную прокуратуру Украины.