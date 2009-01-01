В России 19-летнего украинца приговорили к восьми годам тюрьмы за "подготовку теракта"

В Ростове суд решил, что "сообщник" нашего соотечественника должен 10 лет провести в колонии строгого режима.

Артур Панов vk.com/heavenfvck

В российском Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего украинцаза "подготовку теракта" в городе.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В то же время "сообщник" нашего соотечественника — житель Ростова Максим Смышляев — получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"А. Панову назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима", — огласил приговор судья.

Напомним, Артур Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области РФ. Российские власти утверждают, что молодой человек под видом беженца пересек украино-российскую границ.

По версии следствия, он в Ростове-на-Дону хотел совершить теракт с помощью самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей. Его якобы "сообщника" Максима Смышляева задержали в апреле 2016 года.

Украинца обвинили в приготовлении к теракту и покушении на вовлечение лица в его совершение, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и публичном оправдании терроризма, а ростовчанина — в содействии террористической деятельности.