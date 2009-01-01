В России арестовали пограничников Сумского отряда, захваченных ФСБ

Состоялась погранично-представительская встреча на линии украинско-российской границы.

В России арестовали украинских пограничников mukachevo.net

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"Погранично-представительская встреча на линии границы по поводу того, как двое украинских пограничников Сумского отряда попали в руки российских ФСБ-шников, завершилась... Ничем", — сообщил он.

Слободян рассказал, что "российский пограничник, который пришел на встречу, заявил, что он не уполномочен отвечать на вопросы, и только вручил российскую версию протокола о встрече". Пресс-секретарь отметил, что "документ формально-сухой и не содержит ответов на вопросы, которые интересуют украинскую сторону".

"Украинские пограничники письменно выразили свое возражение в связи с нарушением российской пограничной службой протокольных договоренностей и откровенно циничной позицией", — написал Слободян.

При этом пресс-секретарь ГПСУ отметил, что удалось выяснить некоторые обстоятельства дела.

"Во-первых, по оперативной информации, в РФ в отношении украинских пограничников уже состоялся суд. При этом рассмотрение проходило по двум статьям: о незаконном пересечении границы и ...злостном неповиновении работникам правоохранительного органа. Решение суда — содержание 2 месяца под стражей", — написал он.

Он также отметил: "Эти обстоятельства наталкивают на мысль о том, что наши военнослужащие буди захвачены силой, а тот факт, что к ним несколько дней назад не пустили украинского консула, только это подтверждает. Скорее всего, что на офицеров оказывается психологическое давление, и не исключено, что у них на теле имеются видимые признаки физической борьбы на границе".

Слободян отметил, что еще один довод в пользу этой версии — "при осмотре линии границы, в месте предполагаемой "встречи" наших пограничников были обнаружены следы расположения двух групп, которые, скорее всего, и захватывали наших офицеров".

Он сообщил, что Государственная пограничная служба совместно с МИД будет продолжать требовать от российской стороны выдачи украинских пограничников.

Напомним, 4 октября прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту исчезновения во время мониторинга государственной границы двух сотрудников отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда.

В последний раз пограничники выходили на связь 3 октября около 20.00. Впоследствии вблизи с. Знобь-Трубчевская на границе было найдено брошенное транспортное средство, принадлежащее одному из пропавших военнослужащих. При осмотре автомобиля были обнаружены мобильные телефоны пограничников.

Впоследствии в России заявили о задержании украинских пограничников.