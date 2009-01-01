В России этапировали Клыха, а Карпюк отказался работать — адвокат

Пока неизвестно в каком состоянии находится незаконно осужденный Клых, отметил Новиков.

Николай Карпюк и Станислав Клых Фото: соцсети

В России незаконно осужденного украинца, члена УНА-УНСО, этапировали в верхнеуральскую печально знаменитую тюрьму.

Об этом его адвокат Илья Новиков написал на своей странице в Facebook.

По словам юриста, еще один его подзащитный и наш соотечественник, попавший в российскую тюрьму, — Николай Карпюк — принципиально отказался работать.

"Станислава Клыха этапировали в Верхнеуральск. Мы пока не знаем точно, но судя по всему — в печально знаменитую "Верхнеуральскую крытку", — отметил он.

При этом о текущем состоянии активиста ничего неизвестно. "Надеемся получить информацию на следующей неделе. Николай Карпюк в не менее знаменитом Владимирском централе принципиально отказался от работы", — добавил Новиков.

"Он и раньше говорил мне, что работать в России не будет. В связи с этим ему собираются ужесточить, а возможно, уже ужесточили режим содержания. Консул планирует посетить его в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2016 года в Чечне (входит в состав России) судья верховного суда республики Вахит Исмаилов приговорил Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы, а Николая Карпюка — к 22,6 годам заключения в колонии строгого режима.

Позже член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых сошел с ума из-за пыток, которые применяли к нему при задержании и во время предварительного следствия.